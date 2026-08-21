The Quiet Family, L’Ecran, Saint-Denis
lundi 28 septembre 2026 · L'Ecran · Saint-Denis
Informations pratiques
The Quiet Family Lundi 28 septembre, 20h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T20:30:00+02:00 – 2026-09-28T22:09:00+02:00
Fin : 2026-09-28T20:30:00+02:00 – 2026-09-28T22:09:00+02:00
L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France http://www.lecranstdenis.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=WGSES »}]
Lundi’spensable – Une famille décide de construire et gérer une auberge de montagne… Mais hélas, tous leurs hôtes meurent d’une façon ou d’une autre, ce qui ne manque pas d’embarrasser la famille.
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