Marseille 1er Arrondissement

the Quiet Magic Daniel Linehan

Jeudi 25 juin 2026 à partir de 20h.

Vendredi 26 juin 2026 à partir de 19h. Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-26

Chaque création ou performance de Daniel Linehan marque un retour à l’essentiel aux gestes, à la présence incarnée. Chacune lève le doute La danse n’est pas seulement un moyen esthétique, mais un moyen de survie.

Son duo avec le danseur catalan Victor Pérez Armero, The Quiet Magic, le prouve une fois encore dans sa manière d’aborder la beauté et la fragilité du monde. Avec finesse et délicatesse.

A partir de 12 ans. .

Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 99 02 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Each of Daniel Linehan?s creations and performances marks a return to essentials: to gesture, to embodied presence. Each one removes the doubt: Dance is not only an aesthetic means, but a means of survival

L’événement the Quiet Magic Daniel Linehan Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille