the retro bric à brac vintage halle martenot, place des lices Rennes
dimanche 20 septembre 2026 · halle martenot, place des lices · Rennes
Informations pratiques
the retro bric à brac vintage halle martenot, place des lices Rennes Dimanche 20 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
80 exposants venant du grand ouest avec une nocturne le samedi de 18h à 22h et le dimanche de 10h à 18h, on pourra y retrouver des disques, vinyls, jouets anciens, pub ancienne, petits mobiliers, fri…
Banana Juice vous propose de découvrir 80 exposants venant du Grand Ouest le dimanche 21 septembre de 10h à 18h. Vous pourrez y retrouver des disques, vinyles, jouets anciens, pubs anciennes, petits mobiliers, fripes… L’entrée est gratuite et restauration sur place uniquement le dimanche.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00.000+02:00
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banana.juice@libertysurf.fr
halle martenot, place des lices rue de juillet Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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