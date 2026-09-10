THE SABRY MOSBAH BAND, La Cave Poésie René-Gouzenne, Toulouse

Informations pratiques

THE SABRY MOSBAH BAND Vendredi 9 octobre, 21h00 La Cave Poésie René-Gouzenne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T21:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T21:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Folk tunisienne

Dans l’univers de la musique, je suis voyageur,

Chanteur, compositeur, un vrai bâtisseur.

Ma voix exprime l’âme, douce ou enflammée,

Chaque note portée, une histoire à raconter.

À Toulouse installé, d’origine tunisienne,

Je porte en mon coeur la terre qui m’entraîne.

Entre modernité et patrimoine, c’est ma nature,

Ma guitare m’accompagne, fidèle armature,

J’y tisse des arrangements, sources de peinture,

Offrant aux mélodies une riche ouverture.

Sabry Mosbah : chant, guitare

Étienne Choquet : guitare

Ymed Rezgui : percussions

Soufiane Benkacimi : batterie

Manned : basse

La Cave Poésie René-Gouzenne 71 rue du Taur Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 https://www.cave-poesie.com/ https://www.facebook.com/Cavepoesie/?locale=fr_FR Théâtre et lieu des littératures en scène depuis 1967 à Toulouse La Cave Po’ est située dans le quartier historique entre la place du Capitole et la basilique Saint-Sernin.

En métro : ligne A, arrêt Capitole ou ligne B, arrêt Jeanne-d’Arc.

En voiture : parkings du Capitole, Victor-Hugo, Jeanne-D’Arc ou Arnaud Bernard (payants).

À vélo : plusieurs stations VélÔToulouse à proximité.

Pour les personnes à mobilité réduite :

La Cave Po’ possède deux salles de spectacles. Le Foyer au rez-de chaussée et les toilettes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La Cave en sous-sol n’est accessible que par un escalier.

Folk tunisienne

© Rajah Kraiem