The Sea, Cinéma Alain Resnais, Clermont-l’Hérault
lundi 14 septembre 2026 · Cinéma Alain Resnais · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
The Sea Lundi 14 septembre, 20h30 Cinéma Alain Resnais Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T20:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:03:00+02:00
Fin : 2026-09-14T20:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:03:00+02:00
Cinéma Alain Resnais rue Roger Salasc, Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie https://cinema-alainresnais.net/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0070#showmovie?id=Z4MFX »}]
Ciné débat – Khaled (12 ans), un garçon palestinien, est en route pour voir la mer pour la première fois de sa vie. Au point de contrôle, les autorités israéliennes lui refusent l’entrée. Déterminé… Cinéma Alain Resnais The Sea
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