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The Sea, Cinéma Alain Resnais, Clermont-l’Hérault

lundi 14 septembre 2026 · Cinéma Alain Resnais · Clermont-l'Hérault

The Sea, Cinéma Alain Resnais, Clermont-l’Hérault

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Lieu
Cinéma Alain Resnais
Adresse
rue Roger Salasc, Clermont-l'Hérault
Ville
34800 Clermont-l'Hérault
Département
Hérault

The Sea Lundi 14 septembre, 20h30 Cinéma Alain Resnais Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T20:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:03:00+02:00
Fin : 2026-09-14T20:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:03:00+02:00

Cinéma Alain Resnais rue Roger Salasc, Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie https://cinema-alainresnais.net/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0070#showmovie?id=Z4MFX »}]
Ciné débat – Khaled (12 ans), un garçon palestinien, est en route pour voir la mer pour la première fois de sa vie. Au point de contrôle, les autorités israéliennes lui refusent l’entrée. Déterminé… Cinéma Alain Resnais The Sea

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