The Sea, Cinéma Alain Resnais, Clermont-l’Hérault

Informations pratiques

The Sea Lundi 14 septembre, 20h30 Cinéma Alain Resnais Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T20:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:03:00+02:00

Fin : 2026-09-14T20:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:03:00+02:00

Cinéma Alain Resnais rue Roger Salasc, Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie https://cinema-alainresnais.net/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0070#showmovie?id=Z4MFX »}]

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