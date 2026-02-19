The Stranglers L’Oasis Le Mans

The Stranglers

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 25 – 25 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Formés en 1974, les provocateurs Stranglers s’apprêtent à enthousiasmer le public une fois de plus avec leur son britannique si distinctif ! The Stranglers est incontestablement un des groupes anglais les plus excitants et influents de ces dernières décennies, avec 24 singles et 18 albums classés au Top 40. Chaque concert des Stranglers est un événement, une rencontre sulfureuse entre la réalité et le rêve, l’équilibre entre la fureur et la beauté Quarante ans après leur premier hit, “No More Heroes”, ils tiennent toujours le haut du pavé, lancé en pleine gueule du disco à la fin des années 70 . .

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement The Stranglers Le Mans a été mis à jour le 2026-02-19 par CDT72