The System, Cinémas du Grütli, Genève

The System Lundi 9 mars, 20h30 Cinémas du Grütli

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/film/the-system/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T20:30:00+01:00 – 2026-03-09T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-09T20:30:00+01:00 – 2026-03-09T22:30:00+01:00

Face à l’urgence climatique et à l’inaction des gouvernements, certain·es refusent de se résigner. Le film suit trois personnes aux stratégies radicalement différentes : une activiste d’Extinction Rebellion, un diplomate et un militant antifasciste. Leurs approches divergentes révèlent la complexité de la lutte climatique contemporaine. Ensemble, ils et elles se demandent jusqu’où aller pour provoquer le changement nécessaire face à la crise écologique alors que leurs actions sont de plus en plus criminalisées.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}]

Dans un contexte d’urgence écologique et d’inaction gouvernementale, ce documentaire suit trois activistes aux approches radicalement différentes. Jusqu’où faut-il aller pour provoquer un changement ? Crise climatique Activisme

DR