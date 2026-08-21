The Time Machine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

The Time Machine Samedi 5 décembre, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00

Par la compagnie Le SonArt

Et si le temps devenait un terrain de jeu artistique ? Inspiré du roman La Machine à voyager dans le temps de H.G. Wells, The Time Machine fait dialoguer la musique jazz contemporaine et les instruments du 17ᵉ siècle dans une création originale. Cette lecture musicale dessinée, adaptation intimiste du concert dessiné, invite le public à une immersion sensible au cœur du récit du voyageur dans le temps.

Sur scène, trois artistes donnent vie à cette aventure en direct : un comédien prête sa voix au récit du scientifique, un musicien au théorbe compose un paysage sonore délicat, entre résonances anciennes et atmosphères suspendues, tandis qu’un dessinateur fait naître sous les yeux du public un univers visuel projeté en temps réel.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Et si le temps devenait un terrain de jeu ? Inspiré du roman La Machine à voyager dans le temps, The Time Machine fait dialoguer la musique jazz et les instruments dans une création originale.

vincent sorel