The U2 Experience, Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

mardi 9 mars 2027 · Le LAPS - Parc des Expositions de la Beaujoire · Nantes

Informations pratiques

The U2 Experience Mardi 9 mars 2027, 20h00 Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique

42 € à 58 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-09T20:00:00+01:00 – 2027-03-09T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-09T20:00:00+01:00 – 2027-03-09T22:00:00+01:00

The U2 Experience est bien plus qu’un hommage au légendaire groupe irlandais. C’est une expérience immersive qui transporte le public au cœur des concerts mythiques de U2.

Basé au Canada, ce tribute band a su capturer l’essence et l’énergie du célèbre quatuor, offrant une performance qui résonne avec authenticité et passion.

Après avoir fait vibrer Las Vegas, The U2 Experience arrive en France, prêt à enflammer le public avec un répertoire fidèle et une mise en scène dynamique où chaque concert devient une célébration. The U2 Experience se distingue par sa capacité à recréer non seulement la musique, mais également l’atmosphère unique des concerts de U2.

Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire 2B rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/the-u2-experience.html »}]

Concert LAPS Le LAPS