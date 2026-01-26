The U2 Experience Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

The U2 Experience

Mercredi 17 mars 2027 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 42 – 42 – 58 EUR

Début : 2027-03-17 20:00:00

fin : 2027-03-17

2027-03-17

The U2 Experience est bien plus qu’un hommage au légendaire groupe irlandais. C’est une expérience immersive qui transporte le public au cœur des concerts mythiques de U2.

Basé au Canada, ce tribute band a su capturer l’essence et l’énergie du célèbre quatuor, offrant une performance qui résonne avec authenticité et passion.



Après avoir fait vibrer Las Vegas, The U2 Experience arrive en France, prêt à enflammer le public avec un répertoire fidèle et une mise en scène dynamique où chaque concert devient une célébration. The U2 Experience se distingue par sa capacité à recréer non seulement la musique, mais également l’atmosphère unique des concerts de U2. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

