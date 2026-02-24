The voice of George Michael feat James Bermingham Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

The voice of George Michael feat James Bermingham

Jeudi 22 octobre 2026 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 49 – 49 – 55 EUR

Début : 2026-10-22 20:30:00

James Bermingham et sa voix incroyable rendent hommage dans un show unique qui passe en revue les grands hits de l’artiste et bien-sûr ceux de Wham.

Nous informons le public que le spectacle The Voice of George Michael , initialement prévu le 12 février 2026 au CEPAC SILO à Marseille, est reporté au 22 Octobre 2026.



Ce report, indépendant de notre volonté, nous oblige à décaler la rencontre, mais la promesse reste la même célébrer ensemble l’œuvre de George Michael lors d’une soirée exceptionnelle.



Vos billets achetés pour la date du 12 février restent valables pour le 22 octobre 2026. Vous n’avez aucune démarche à effectuer.



Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension. Nous avons déjà hâte de vous retrouver en octobre pour faire vibrer Marseille au son de Last Christmas Careless Whisper et Faith !



Date limite de demande de remboursement 3 mois après la date initiale du spectacle





THE VOICE OF GEORGE MICHAEL



George Michael est un des plus grands artistes pop de tous les temps. Il a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde et a parcouru le globe lors de tournées légendaires.



James Bermingham et sa voix incroyable lui rendent hommage dans un show unique qui passe en revue les grands hits de l’artiste et bien-sûr ceux de Wham. Cette performance vocale et scénique a déjà ravi des milliers de fans partout dans le monde Angleterre, Irlande, Australie, Espagne, France,Belgique…

Artiste professionnel et multi-instrumentistes d’origine Irlandaise, chaque année, il chante à Goring (UK), village où résidait l’artiste et où les fans du monde se retrouvent pour célébrer l’œuvre de George.



Un must to see !



PHILIPPE DELMAS ORGANISATION PRESENTE CE SPECTACLE .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

