THE WOMEN CAMP FESTIVAL Lattes
THE WOMEN CAMP FESTIVAL Lattes dimanche 5 juillet 2026.
Lattes
THE WOMEN CAMP FESTIVAL
Chemin de Soriech Lattes Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le Women Camp Festival est aujourd’hui l’un des plus grands événements de networking féminin en France, réunissant chaque année plus de 1000 participantes autour de conférences inspirantes, masterclass, espaces bien-être, networking, shows, expériences immersives et rencontres entrepreneuriales.
Le Women Camp Festival est aujourd’hui l’un des plus grands événements de networking féminin en France, réunissant chaque année plus de 1000 participantes autour de conférences inspirantes, masterclass, espaces bien-être, networking, shows, expériences immersives et rencontres entrepreneuriales.
Pensé comme une véritable expérience humaine et inspirante, l’événement rassemble des femmes de tous horizons autour de thématiques liées à l’entrepreneuriat, au développement personnel, au bien-être, au leadership et à l’émancipation.
Au programme notamment
Marché d’entrepreneurs
Zone de connexions
Espace Bien-être
Associations
Networking
Conférences
Animations
Pool Party
Food Trucks
Dj Sets
Shows
Sur réservation .
Chemin de Soriech Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 12 03 94 19 THEWOMENCAMP@GMAIL.COM
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English :
Today, the Women Camp Festival is one of the biggest women?s networking events in France, bringing together over 1,000 participants each year for inspiring conferences, masterclasses, wellness areas, networking, shows, immersive experiences and entrepreneurial encounters.
L’événement THE WOMEN CAMP FESTIVAL Lattes a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER
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