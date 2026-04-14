THE WOODGIES, Chat Noir, Carouge GE

THE WOODGIES Dimanche 26 avril, 18h30 Chat Noir

De 8 CHF à 15 CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T18:30:00+02:00 – 2026-04-26T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T18:30:00+02:00 – 2026-04-26T21:00:00+02:00

INDIE POP FOLK | LIVE

Dans le cadre du Printemps Carougeois

Énorme !

Ces deux frangines d’origine Irlandaise vont vous scotcher au plafond !

Sur fond de pop folk façon Simon & Garfunkel, la symbiose envoûtante de leur voix, la pureté et l’authenticité que ces deux jeunes femmes dégagent et leur complicité musicale vont vous propulser aux confins de la Grande Albion, quelque part au beau milieu des falaises et des paysages mystiques de l’Irlande. Hannah Leah et Meghan fusionnent indie pop et folk pour créer une symphonie d’émotions, oscillant entre passion vibrante et douce nostalgie. Leur musique offre une fenêtre sur un monde de souvenirs intenses et de contemplations.

Hannah Leah Woodger – chant, guitare, Dobro

Meghan Woodger – chant, guitare

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/the-woodgies-N8QT6FB4EN »}] [{« link »: « https://www.printemps-carougeois.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Ces deux frangines d’origine Irlandaise vont vous scotcher au plafond !

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