THE WORLD OF QUEEN ZENITH DE PAU Pau

THE WORLD OF QUEEN

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

THE WORLD OF QUEEN ! L’hommage à la légende EN TOURNEE

OH MY PROD ! Présente

Une voix brillantissime, des musiciens de talent, une nouvelle mise en scène impressionnante faite d’effets spéciaux et de pyrotechnie, un spectacle grandiose qui fera de ce concert un moment inoubliable ou le temps s’arrête…

Plongez dans le vaste répertoire de Queen, une fusion unique de rock, de pop et d’opéra qui a captivé des millions de fans à travers le monde. Les tubes intemporels tels que Bohemian Rhapsody , We Will Rock You , We are the Champions ou encore Somebody to Love rythment le spectacle. .

