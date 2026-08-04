THE WORLD OF QUEEN ZENITH DE PAU Pau

Informations pratiques

Pau

THE WORLD OF QUEEN

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-11-13 20:00:00

fin : 2027-11-13 22:00:00

Date(s) :

2027-11-13

THE WORLD OF QUEEN L’ÉTERNELLE LÉGENDE

Trois ans de tournée sold out, plus de 1,3 million de spectateurs, un show n°1 des ventes et un triomphe au Dôme de Paris THE WORLD OF QUEEN revient avec un nouveau spectacle événement L’ÉTERNELLE LÉGENDE .

Avec ce tout nouveau spectacle, The World of Queen revient dans une version encore plus spectaculaire, plus intense et plus émouvante.

Un nouveau show de plus de deux heures, conçu comme un véritable voyage au coeur de l’héritage de Freddie Mercury et de Queen, porté par une mise en scène immersive, enrichi de nouveaux décors et d’une création technique époustouflante , dans lequel le public redécouvre les hymnes intemporels qui ont marqué des générations, de Bohemian Rhapsody à We Will Rock You, de The Show Must Go On à I Want to Break Free, jusqu’à Don’t Stop Me Now… et bien d’autres surprises encore. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : THE WORLD OF QUEEN

L’événement THE WORLD OF QUEEN Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau