THE WORLD OF QUEEN ZENITH DE PAU Pau
samedi 13 novembre 2027 · ZENITH DE PAU · Pau
Informations pratiques
Pau
THE WORLD OF QUEEN
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-11-13 20:00:00
fin : 2027-11-13 22:00:00
Date(s) :
2027-11-13
THE WORLD OF QUEEN L’ÉTERNELLE LÉGENDE
Trois ans de tournée sold out, plus de 1,3 million de spectateurs, un show n°1 des ventes et un triomphe au Dôme de Paris THE WORLD OF QUEEN revient avec un nouveau spectacle événement L’ÉTERNELLE LÉGENDE .
Avec ce tout nouveau spectacle, The World of Queen revient dans une version encore plus spectaculaire, plus intense et plus émouvante.
Un nouveau show de plus de deux heures, conçu comme un véritable voyage au coeur de l’héritage de Freddie Mercury et de Queen, porté par une mise en scène immersive, enrichi de nouveaux décors et d’une création technique époustouflante , dans lequel le public redécouvre les hymnes intemporels qui ont marqué des générations, de Bohemian Rhapsody à We Will Rock You, de The Show Must Go On à I Want to Break Free, jusqu’à Don’t Stop Me Now… et bien d’autres surprises encore. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : THE WORLD OF QUEEN
L’événement THE WORLD OF QUEEN Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau
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