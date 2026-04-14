The World of Queen, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

The World of Queen Vendredi 20 novembre, 20h30 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

29,20 € à 54,20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T22:30:00+01:00

Spectacle hommage à Freddie Mercury

« The World of Queen » revient encore plus fort avec une nouvelle mise en scène spectaculaire et de nombreuses surprises ajoutées.

Porté par la voix exceptionnelle de Fred Caramia, entouré de musiciens de haut vol et de la soprano Claire Lairy ou Fanny Crouet, ce spectacle hommage vous replonge dans l’univers flamboyant de Queen : entre puissance rock, émotion pure et effets spéciaux à couper le souffle, c’est une véritable célébration scénique de l’icône Freddie Mercury.

Bohemian Rhapsody, We Will Rock You,The Show Must Go On , I want to break free, don’t stop me now… Redécouvrez les plus grands titres du groupe culte dans un show de plus de 2 heures où le temps s’arrête.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/THE%20WORLD%20OF%20QUEEN%20-20654 »}]

Spectacle hommage à Freddie Mercury Zénith