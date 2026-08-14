Informations pratiques

Val d’Erdre-Auxence

Théâtre 1926-2026, Noël Pinot une vide donnée

Salle de l’Argerie Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25

Spectacle théâtral sur la vie de Noël Pinot du 17 au 25 octobre 2026 au Louroux-Béconnais.

Si chacun connait le nom de Noël Pinot, connait-on vraiment son histoire ?

Cette pièce vous la fera (re)découvrir et vous fera rentrer dans la vie tourmentée de nos campagnes pendant cette période terrible de la Révolution Française. Avec ce nouveau spectacle, nous mesurons mieux les situations telles que nos aînés les ont vécues, où les sentiments les plus divers sont exprimés avec force. Tour à tour, les dialogues mettent en valeur le courage, la lâcheté, la loyauté, la solidarité, l’héroïsme, la peur, le doute, la suspicion, la trahison, dans un quotidien où la misère n’arrange rien.

Au cœur de cette histoire, c’est donc la vie d’un prêtre ordinaire Noël Pinot qui bascule dans l’extraordinaire. Aussi, la vie et le courage de ce personnage seront reconnus par l’Eglise et le 31 octobre 1926, en la basilique St Pierre de Rome, le pape déclarera Noël Pinot Bienheureux , titre accordé de manière exceptionnelle à des personnes qui ont fait preuve de vertus héroïques jusqu’au sacrifice de leur vie.

C’est donc pour fêter ce 100ème anniversaire que notre association remet en lumière la vie de cette figure historique locale. .

Salle de l’Argerie Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 45 52 26 86

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English :

A play about the life of Noël Pinot, October 17–25, 2026, in Louroux-Béconnais.

L’événement Théâtre 1926-2026, Noël Pinot une vide donnée Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme Anjou bleu