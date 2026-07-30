Livre en fête soirée pyj’othèque Le Louroux Béconnais Val d’Erdre-Auxence
vendredi 2 octobre 2026 · Le Louroux Béconnais · Val d'Erdre-Auxence
Informations pratiques
Val d’Erdre-Auxence
Livre en fête soirée pyj’othèque
Le Louroux Béconnais 5 Place de la Mairie Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Livre en fête le vendredi 2 octobre à 19h, à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.
LIVRE EN FÊTE, c’est l’occasion de se retrouver à la bibliothèque en famille
Soirée pyj’othèque au Louroux-Béconnais.
Animé par le réseau des Bibliothèques des Vallées du Haut-Anjou. .
Le Louroux Béconnais 5 Place de la Mairie Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
Book Celebration on Friday, October 2, at 7:00 p.m., at the Louroux-Béconnais Library.
L’événement Livre en fête soirée pyj’othèque Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu
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