Livre en fête soirée pyj’othèque Le Louroux Béconnais Val d’Erdre-Auxence

Informations pratiques

Val d’Erdre-Auxence

Livre en fête soirée pyj’othèque

Le Louroux Béconnais 5 Place de la Mairie Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Livre en fête le vendredi 2 octobre à 19h, à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

LIVRE EN FÊTE, c’est l’occasion de se retrouver à la bibliothèque en famille

Soirée pyj’othèque au Louroux-Béconnais.

Animé par le réseau des Bibliothèques des Vallées du Haut-Anjou. .

Le Louroux Béconnais 5 Place de la Mairie Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

Book Celebration on Friday, October 2, at 7:00 p.m., at the Louroux-Béconnais Library.

L’événement Livre en fête soirée pyj’othèque Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu