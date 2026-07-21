Informations pratiques

Olivet

Théâtre à l’Abbaye de Clairmont Tricoche et Cacolet

Abbaye de Clairmont Olivet Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:00:00

fin : 2026-08-03 22:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Le théâtre s’invite à l’Abbaye de Clairmont

Le lundi 3 août, à 20 heures, la troupe Arcade vous entraîne dans l’univers irrésistible de Tricoche et Cacolet, le célèbre vaudeville de Henri Meilhac et Ludovic Halévy.

Préparez-vous à une soirée pleine de quiproquos, d’enquêtes rocambolesques, de situations cocasses et d’éclats de rire ! Deux détectives aussi maladroits qu’attachants se retrouvent plongés dans une succession d’aventures où les apparences sont souvent trompeuses. Un grand classique du théâtre de boulevard qui séduit le public depuis plus de 150 ans.

Dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye de Clairmont, laissez-vous emporter par cette comédie pleine de rythme, d’humour et de rebondissements.

Venez partager un moment de rire et de convivialité dans un lieu chargé d’histoire. Une soirée à ne pas manquer ! .

Abbaye de Clairmont Olivet 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 7 66 70 98 11 resaclairmont@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Theater Comes to Clairmont Abbey

L’événement Théâtre à l’Abbaye de Clairmont Tricoche et Cacolet Olivet a été mis à jour le 2026-07-21 par LAVAL TOURISME