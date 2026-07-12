Théâtre: A nous deux Salle des Fêtes Lescar

Informations pratiques

Lescar

Théâtre: A nous deux

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:30:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

Conte comico-poétique à suspens et surprise garantie !

Ce conte nous fait voyager au cœur de l’âme, de la mémoire, et du burlesque. Un banc,

un parc, un hasard, une rencontre, des gags, des dialogues surréalistes, un lac, une pierre, une corde, deux personnages bien réels, un personnage d’illusion… et le rire en support principal. Est-ce du théâtre, du cinéma, de la fiction, de la réalité ? La vie sur scène n’est qu’une grande surprise permanente !

Par la compagnie Nive en scène (Bayonne)

Mise en scène Karol Marion .

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr

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English : Théâtre: A nous deux

L’événement Théâtre: A nous deux Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau