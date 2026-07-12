Théâtre: A nous deux Salle des Fêtes Lescar
vendredi 9 avril 2027 · Salle des Fêtes · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Théâtre: A nous deux
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-09 20:30:00
fin : 2027-04-09
Date(s) :
2027-04-09
Conte comico-poétique à suspens et surprise garantie !
Ce conte nous fait voyager au cœur de l’âme, de la mémoire, et du burlesque. Un banc,
un parc, un hasard, une rencontre, des gags, des dialogues surréalistes, un lac, une pierre, une corde, deux personnages bien réels, un personnage d’illusion… et le rire en support principal. Est-ce du théâtre, du cinéma, de la fiction, de la réalité ? La vie sur scène n’est qu’une grande surprise permanente !
Par la compagnie Nive en scène (Bayonne)
Mise en scène Karol Marion .
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr
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English : Théâtre: A nous deux
L’événement Théâtre: A nous deux Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
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