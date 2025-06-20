Théâtre à Pau Dominique toute seule Théâtre Saint-Louis Pau
Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-10
2026-03-10
Spectacle hors abonnement
Durée 45 mn Dès 7 ans
Dominique toute seule mêle théâtre et chants polyphoniques à travers les voix des deux anges gardiens d’une femme se rendant invisible. Un spectacle qui aborde avec poésie la solitude et qui invite à prendre le contrepied de la marche du monde, des injonctions à l’accélération et à toujours plus de productivité, pour retrouver le goût de vivre.
Dominique toute seule a reçu plusieurs distinctions depuis sa création en 2022.
Tu dors dans les bois, pour la première fois.
Il fait un peu froid, tu penses à chez toi.
Les oiseaux ont arrêté de chanter
Et les loups se sont mis à veiller.
Dominique, Dominique
Tu dors dans les bois, pour la première fois
Dominique, tu es seule ce soir.
Comment chanter sa propre mélodie à pleine voix, quand elle ne s’accorde pas à celle du monde ? .
Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr
