Théâtre à Pau Dominique toute seule Théâtre Saint-Louis Pau

Théâtre à Pau Dominique toute seule

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Spectacle hors abonnement

Durée 45 mn Dès 7 ans

Dominique toute seule mêle théâtre et chants polyphoniques à travers les voix des deux anges gardiens d’une femme se rendant invisible. Un spectacle qui aborde avec poésie la solitude et qui invite à prendre le contrepied de la marche du monde, des injonctions à l’accélération et à toujours plus de productivité, pour retrouver le goût de vivre.

Dominique toute seule a reçu plusieurs distinctions depuis sa création en 2022.

Tu dors dans les bois, pour la première fois.

Il fait un peu froid, tu penses à chez toi.

Les oiseaux ont arrêté de chanter

Et les loups se sont mis à veiller.

Dominique, Dominique

Tu dors dans les bois, pour la première fois

Dominique, tu es seule ce soir.

Comment chanter sa propre mélodie à pleine voix, quand elle ne s’accorde pas à celle du monde ? .

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr

English : Théâtre à Pau Dominique toute seule

German : Théâtre à Pau Dominique toute seule

Italiano :

Espanol : Théâtre à Pau Dominique toute seule

L’événement Théâtre à Pau Dominique toute seule Pau a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Pau