Théâtre à Pau Le Misanthrope Salle du Foirail Pau

Théâtre à Pau Le Misanthrope

Salle du Foirail Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Durée 2h dès 12 ans

Alceste, homme sincère, rejette l’hypocrisie de la société mondaine. Il aime pourtant Célimène, une jeune veuve spirituelle et coquette, qui incarne tout ce qu’il déteste. Entouré de personnages frivoles et manipulateurs, Alceste se heurte aux faux-semblants et aux jeux sociaux qu’il méprise. Déçu par l’attitude de Célimène et incapable de composer avec le monde, il décide finalement de s’en retirer.

A 19h15, sous la coupole du Foirail, avant-scène par Mme Lise Forment.

Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous. .

Salle du Foirail Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr

English : Théâtre à Pau Le Misanthrope

German : Théâtre à Pau Le Misanthrope

Italiano :

Espanol : Théâtre à Pau Le Misanthrope

L’événement Théâtre à Pau Le Misanthrope Pau a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Pau