Théâtre à Pau Le Misanthrope Salle du Foirail Pau
Théâtre à Pau Le Misanthrope Salle du Foirail Pau mercredi 18 mars 2026.
Théâtre à Pau Le Misanthrope
Salle du Foirail Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Durée 2h dès 12 ans
Alceste, homme sincère, rejette l’hypocrisie de la société mondaine. Il aime pourtant Célimène, une jeune veuve spirituelle et coquette, qui incarne tout ce qu’il déteste. Entouré de personnages frivoles et manipulateurs, Alceste se heurte aux faux-semblants et aux jeux sociaux qu’il méprise. Déçu par l’attitude de Célimène et incapable de composer avec le monde, il décide finalement de s’en retirer. .
Salle du Foirail Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr
English : Théâtre à Pau Le Misanthrope
German : Théâtre à Pau Le Misanthrope
Italiano :
Espanol : Théâtre à Pau Le Misanthrope
L’événement Théâtre à Pau Le Misanthrope Pau a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Pau