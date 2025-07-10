Théâtre Affaires Familiales Le Volcan Le Havre

Théâtre Affaires Familiales

Émilie Rousset invente des dispositifs scéniques singuliers qui placent la parole et l’oralité au centre, intègrent des éléments vidéo et renouvellent le rapport traditionnel au public. Son théâtre d’enquête documentaire est nourri d’archives patiemment engrangées et d’entretiens au long cours auprès de spécialistes sur des sujets ciblés. Présenté en 2024 au Volcan, Reconstitution Le procès de Bobigny se penchait sur la défense du droit à l’avortement. Elle poursuit ainsi son exploration de nos archives contemporaines, à partir de rencontres avec des avocates et des justiciables à travers l’Europe. Sur scène, sept actrices et acteurs européens rejouent ces rencontres une avocate spécialisée dans les enlèvements d’enfants, une avocate experte en droit des familles LGBT, le père italien d’un enfant né par GPA, une policière catalane des Mossos d’Esquadra, des dénonciations d’incestes réduites au silence, des victoires devant la Cour européenne des droits de l’homme… Elle nous invite au plus près de ces dossiers où chaque situation jugée met au défi la justice et interroge notre société toute entière.

À partir de 15 ans Durée 2h30

Inscription obligatoire .

