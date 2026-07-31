Informations pratiques

Rouffach

Théâtre alsacien

rue du Stade Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-07 20:15:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08 2026-11-10 2026-11-13 2026-11-14 2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22

Découvrez cette nouvelle pièce et passez un agréable moment plein d’humour en compagnie de la troupe du théâtre alsacien de Rouffach ! Hät i di… So Dat i di ! , comédie en 3 actes avec les testes de Benoît Behra, adaptation de Rémy Kessler.

Retrouvez la pièce Hät i di… So Dat i di ! , comédie en 3 actes avec les testes de Benoît Behra, adaptation de Rémy Kessler. .

rue du Stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

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English :

Discover this new play and enjoy a fun-filled evening of comedy with the cast of the Alsatian Theater of Rouffach! Hét i di… So Dat i di!”, a comedy in three acts with a script by Benoît Behra, adapted by Rémy Kessler.

L’événement Théâtre alsacien Rouffach a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach