Théâtre Amour et Cigarettes Théâtre Le Normandy Le Havre
vendredi 16 avril 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Théâtre Amour et Cigarettes
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-16 20:30:00
fin : 2027-04-16
Date(s) :
2027-04-16
À l’occasion du réveillon de Noël, tout le monde se réunit autour de Bernadette, mère de famille haute en couleur, qui ne jure que par ses fils et particulièrement par son petit dernier…
La soirée débute comme à chaque fois qu’ils se voient, par les chamailleries des trois frères qui, malgré leur âge, se disputent encore la préférence de la matriarche.
Mais une annonce inattendue va venir chambouler le dîner, et provoquer la colère de l’un d’entre eux, qui décide alors d’aller acheter des cigarettes pour se calmer.
Les heures passent, mais il ne rentre pas.
Cinq ans plus tard, alors que la famille trinque en sa mémoire, il revient, pensant s’être absenté seulement cinq minutes…
Une comédie de Nadège Meziat
Mise en scène par Christian Vadim
Distribution
Christian Vadim
Paul Belmondo
Edouard Montoute
Nadège Meziat
Isabelle Tanakil
Aude Lener
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Théâtre Amour et Cigarettes
L’événement Théâtre Amour et Cigarettes Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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