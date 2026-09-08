Théâtre au tribunal : justice en scène, Tribunal judiciaire, Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judiciaire · Troyes
Informations pratiques
Théâtre au tribunal : justice en scène Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Tribunal judiciaire Aube
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Le conseil départemental de l’Aube orgasine les journées européennes du patrimoine le samedi 19 septembre 2026 au tribunal judiciaire de Troyes.
Tribunal judiciaire 83 rue du Général de Gaulle 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est
Le conseil départemental de l’Aube orgasine les journées européennes du patrimoine le samedi 19 septembre 2026 au tribunal judiciaire de Troyes.
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