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Théâtre, Auditorium Espace Egalité Laïcité, Toulouse

Théâtre, Auditorium Espace Egalité Laïcité, Toulouse

Théâtre, Auditorium Espace Egalité Laïcité, Toulouse samedi 20 juin 2026.

Lieu : Auditorium Espace Egalité Laïcité

Adresse : 38, Rue d'Aubuisson 31000 Toulouse

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Entrée gratuite sur réservation

Théâtre Samedi 20 juin, 17h00 Auditorium Espace Egalité Laïcité Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:30:00+02:00

RÉSERVATION : À partir de mardi 9 juin, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

Lever de rideau par les Élèves de S2TMD (Premières et Terminales) : présentation de Tentative d’évasion de Hakim Bah, accompagnés par Hugues Chabalier. La soirée se poursuivra avec les Élèves du Cycle 3, qui présenteront Macbett d’Eugène Ionesco, sous la direction de Reynald Rivart.

Auditorium Espace Egalité Laïcité 38, Rue d’Aubuisson 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]
Lever de rideau – Soirée théâtre

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