Théâtre, Auditorium Espace Egalité Laïcité, Toulouse
Théâtre, Auditorium Espace Egalité Laïcité, Toulouse samedi 20 juin 2026.
Théâtre Samedi 20 juin, 19h00 Auditorium Espace Egalité Laïcité Haute-Garonne
Entrée gratuite sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:30:00+02:00
RÉSERVATION : À partir de mardi 9 juin, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
Lever de rideau par les élèves de S2TMD (Premières et Terminales) : présentation de Tentative d’évasion de Hakim Bah, accompagnés par Hugues Chabalier. Puis présentation par les Élèves du Cycle 2 : Les essentielles, de Faustine Noguès, sous la direction de Gaspard Chauvelot.
Auditorium Espace Egalité Laïcité 38, Rue d’Aubuisson 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}] https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
Lever de rideau – Soirée théâtre
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