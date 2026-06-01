Théâtre Autour du Royaume Salle la Clé des Champs Préaux jeudi 18 juin 2026.

Préaux

Théâtre Autour du Royaume

Salle la Clé des Champs 504 Rue des Écoles Préaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

L’ADASOC Préaux vous propose une pièce de théâtre Autour du Royaume présenté par le théâtre junior ado Les Mots-Passants !

Venez nombreux ! .

Salle la Clé des Champs 504 Rue des Écoles Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 71 63 17 06 cdfdepreaux@gmail.com

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English : Théâtre Autour du Royaume

L’événement Théâtre Autour du Royaume Préaux a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin