Théâtre avec Les Quiproquoi? Salle des fêtes Dozulé
samedi 24 octobre 2026 · Salle des fêtes · Dozulé
Informations pratiques
Dozulé
Théâtre avec Les Quiproquoi?
Salle des fêtes 2 avenue Georges Landry Dozulé Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25
La troupe interprète une pièce de théâtre pour un moment de détente et d’humour entre amis ou en famille. Participation au chapeau.
La troupe interprète différents sketches de théâtre pour un moment de détente et d’humour entre amis ou en famille.
Participation au chapeau. .
Salle des fêtes 2 avenue Georges Landry Dozulé 14430 Calvados Normandie lesquiproquoidozule@orange.fr
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English : Théâtre avec Les Quiproquoi?
The troupe is putting on a play for an evening of relaxation and laughter with friends or family. Donations welcome.
L’événement Théâtre avec Les Quiproquoi? Dozulé a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Normandie Pays d’Auge
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