Informations pratiques

Dozulé

Théâtre avec Les Quiproquoi?

Salle des fêtes 2 avenue Georges Landry Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

La troupe interprète une pièce de théâtre pour un moment de détente et d’humour entre amis ou en famille. Participation au chapeau.

La troupe interprète différents sketches de théâtre pour un moment de détente et d’humour entre amis ou en famille.

Participation au chapeau. .

Salle des fêtes 2 avenue Georges Landry Dozulé 14430 Calvados Normandie lesquiproquoidozule@orange.fr

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English : Théâtre avec Les Quiproquoi?

The troupe is putting on a play for an evening of relaxation and laughter with friends or family. Donations welcome.

L’événement Théâtre avec Les Quiproquoi? Dozulé a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Normandie Pays d’Auge