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Théâtre avec Les Quiproquoi? Salle des fêtes Dozulé

samedi 24 octobre 2026 · Salle des fêtes · Dozulé

Théâtre avec Les Quiproquoi? Salle des fêtes Dozulé

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
2 avenue Georges Landry
Ville
14430 Dozulé
Département
Calvados
Tarif

Dozulé

Théâtre avec Les Quiproquoi?

Salle des fêtes 2 avenue Georges Landry Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25

La troupe interprète une pièce de théâtre pour un moment de détente et d’humour entre amis ou en famille. Participation au chapeau.
La troupe interprète différents sketches de théâtre pour un moment de détente et d’humour entre amis ou en famille.

Participation au chapeau.   .

Salle des fêtes 2 avenue Georges Landry Dozulé 14430 Calvados Normandie   lesquiproquoidozule@orange.fr

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English : Théâtre avec Les Quiproquoi?

The troupe is putting on a play for an evening of relaxation and laughter with friends or family. Donations welcome.

L’événement Théâtre avec Les Quiproquoi? Dozulé a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Normandie Pays d’Auge

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