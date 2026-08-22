Théâtre Bulle de poésie Parce que les vers n’ont pas besoin de pieds pour s’envoler Salle J. Marca Auray

Informations pratiques

Auray

Théâtre Bulle de poésie Parce que les vers n’ont pas besoin de pieds pour s’envoler

Salle J. Marca Rue Jean Marca Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 10:00:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04

Enfant, il détestait la lecture et la poésie. Aujourd’hui, il s’en fait le passeur. Le comédien Jean Quiclet propose un voyage intime et littéraire, une épopée au cœur d’une bulle, un refuge, sous un drôle d’igloo tout chaud, pour jouer avec les livres, dire les mots, les mots qui le touchent une plongée poétique toute en délicatesse, en humour et en émotion.

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Salle J. Marca Rue Jean Marca Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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English :

L’événement Théâtre Bulle de poésie Parce que les vers n’ont pas besoin de pieds pour s’envoler Auray a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon