Théâtre Ça sent l’sapin Back Step Théâtre Vichy

Informations pratiques

Vichy

Théâtre Ça sent l’sapin

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

De 6 à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Travailler dans une entreprise de Pompes Funèbres au bord de la faillite n’est pas de tout repos.

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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr

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English :

Working at a funeral home on the brink of bankruptcy is no walk in the park.

L’événement Théâtre Ça sent l’sapin Vichy a été mis à jour le 2026-09-01 par Vichy Destinations