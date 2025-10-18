Course et Marche solidaire Tour des Juges Vichy
Course et Marche solidaire Tour des Juges Vichy dimanche 13 septembre 2026.
Vichy
Course et Marche solidaire
Tour des Juges Parc Omnisports de Vichy Vichy Allier
Tarif : 6 – 6 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 15:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’association ENSEMBLE USP VICHY, qui oeuvre pour les patients hospitalisés à l’Unité de Soins Palliatifs de Vichy, organise la 4e édition de sa Course et Marche solidaire. Matinée d’informations, d’animations et pleine de vie!
.
Tour des Juges Parc Omnisports de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 72 40 13 ensemble.usp03@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The ENSEMBLE USP VICHY association, which supports patients hospitalized in the Vichy Palliative Care Unit, is organizing the 4th edition of its Charity Run and Walk. A morning filled with information, activities, and lots of energy!
L’événement Course et Marche solidaire Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations
À voir aussi à Vichy (Allier)
- Bougez au Fer à Cheval ! Initiation pilates Kiosque du Fer à Cheval Vichy 22 juin 2026
- Chorale Crescendo Salle des associations Vichy 26 juin 2026
- Les visites insolites Médiathèque Valery-Larbaud Vichy 27 juin 2026
- Les P’tits Swings chantent du Jazz Big Band and classes de formation musicale du Conservatoire de Vichy Communauté place Aletti Vichy 27 juin 2026
- Le grand pique-nique des parcs Vichy 28 juin 2026