Course et Marche solidaire Tour des Juges Vichy

Vichy

Course et Marche solidaire

Tour des Juges Parc Omnisports de Vichy Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 15:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’association ENSEMBLE USP VICHY, qui oeuvre pour les patients hospitalisés à l’Unité de Soins Palliatifs de Vichy, organise la 4e édition de sa Course et Marche solidaire. Matinée d’informations, d’animations et pleine de vie!

.

Tour des Juges Parc Omnisports de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 72 40 13 ensemble.usp03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The ENSEMBLE USP VICHY association, which supports patients hospitalized in the Vichy Palliative Care Unit, is organizing the 4th edition of its Charity Run and Walk. A morning filled with information, activities, and lots of energy!

L’événement Course et Marche solidaire Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations