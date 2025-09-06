Théâtre Chalosse Tursan en Scènes La ferme des Lebellec Sainte-Colombe

Salle polyvalente Sainte-Colombe Landes

2026-05-22

Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Sainte Colombe, les 100 Complexes de Clermont présentent la pièce La Ferme des Lebellec de Michel Vivier.

Odette, habite à Clermont depuis des générations avec Lucette sa fille, vieille fille acariâtre, Eugénie sa belle-mère centenaire, paraplégique et à moitié sourde ainsi que Justine, fille de ferme. Ses autres filles sont Anita, la parisienne, très bourgeoise et Geneviève nouvellement soeur Anastasia Bénédicte au Mont Carmel. .

Salle polyvalente Sainte-Colombe 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@ctes40.fr

