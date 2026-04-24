Marché gourmand à Sainte-Colombe Sainte-Colombe
Marché gourmand à Sainte-Colombe Sainte-Colombe vendredi 12 juin 2026.
Sainte-Colombe
Marché gourmand à Sainte-Colombe
Le Bourg, salle des fêtes Sainte-Colombe Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Dans le cadre de la fête votive du village venez découvrir et déguster les produits régionaux dans une ambiance festive !
Dans le cadre de la fête votive du village venez découvrir et déguster les produits régionaux dans une ambiance festive !
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Le Bourg, salle des fêtes Sainte-Colombe 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 32 70 commune-ste-colombe@orange.fr
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English :
As part of the village fête votive, come and discover and taste regional products in a festive atmosphere!
L’événement Marché gourmand à Sainte-Colombe Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Figeac
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