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Marché gourmand à Sainte-Colombe Sainte-Colombe

Marché gourmand à Sainte-Colombe Sainte-Colombe

Marché gourmand à Sainte-Colombe Sainte-Colombe vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Le Bourg, salle des fêtes

Ville : 46120 Sainte-Colombe

Département : Lot

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Sainte-Colombe

Marché gourmand à Sainte-Colombe

Le Bourg, salle des fêtes Sainte-Colombe Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Dans le cadre de la fête votive du village venez découvrir et déguster les produits régionaux dans une ambiance festive !

Dans le cadre de la fête votive du village venez découvrir et déguster les produits régionaux dans une ambiance festive !

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Le Bourg, salle des fêtes Sainte-Colombe 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 32 70  commune-ste-colombe@orange.fr

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English :

As part of the village fête votive, come and discover and taste regional products in a festive atmosphere!

L’événement Marché gourmand à Sainte-Colombe Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Figeac

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