Sainte-Colombe

Marché gourmand à Sainte-Colombe

Le Bourg, salle des fêtes Sainte-Colombe Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Dans le cadre de la fête votive du village venez découvrir et déguster les produits régionaux dans une ambiance festive !

Dans le cadre de la fête votive du village venez découvrir et déguster les produits régionaux dans une ambiance festive !

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Le Bourg, salle des fêtes Sainte-Colombe 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 32 70 commune-ste-colombe@orange.fr

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English :

As part of the village fête votive, come and discover and taste regional products in a festive atmosphere!

L’événement Marché gourmand à Sainte-Colombe Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Figeac