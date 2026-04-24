Fête Votive à Sainte-Colombe Sainte-Colombe
Fête Votive à Sainte-Colombe Sainte-Colombe vendredi 12 juin 2026.
Sainte-Colombe
Fête Votive à Sainte-Colombe
Salle des fêtes Sainte-Colombe Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
Le comité des fêtes de Sainte-Colombe vous invite à sa fête votive! Des animations tout au long du week-end vous attendent !
Le comité des fêtes de Sainte-Colombe vous invite à sa fête votive! Des animations tout au long du week-end vous attendent !
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Salle des fêtes Sainte-Colombe 46120 Lot Occitanie
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English :
The Sainte-Colombe festival committee invites you to its fête votive! Entertainment all weekend long awaits you!
L’événement Fête Votive à Sainte-Colombe Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lacapelle Marival
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