Théâtre Cirque Pling-Klang Espace Culturel de St Lyphard Saint-Lyphard

Informations pratiques

Saint-Lyphard

Théâtre Cirque Pling-Klang

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:30:00

fin : 2027-01-16 21:40:00

Date(s) :

2027-01-15 2027-01-16

Qui n’a jamais partagé avec son âme sœur l’expérience à haut risque d’assembler une étagère en kit ? Complicité, fou rire, dispute, rabibochage… tout y passe.

Pling-Klang c’est Mathieu et Étienne. Deux hommes, artistes circassiens et amis, qui décident de se lancer l’un des plus gros défis, auquel l’on a majoritairement déjà fait face monter un meuble IKEA !

Adeptes d’un cirque minimaliste aux accents absurdes, Étienne Manceau et Mathieu Despoisse s’attaquent, à une notion pour laquelle chaque personne a sa propre définition le couple. Il sera donc question d’amour, d’amitié, de désillusion, de la vie, de normes sociales mais aussi de masculinité.

Un univers qui n’est pas sans rappeler celui de l’auteur Fabcaro dans sa bande dessinée Moins qu’hier, plus que demain .

Manipulateur d’objets, jongleur, acrobate, le tandem malicieux s’attache à comprendre, construire, visser, coller et tente de déchiffrer, avec humour, les multiples pièces de la romance et des relations amoureuses contemporaines. Au fil des difficultés rencontrées dans le bricolage en cours, désirs, souvenirs et remises en question déferlent ; le moment est propice à la confidence et les langues se délient.

Péripéties du quotidien et mode d’emploi illisible garantis pour un spectacle original, intime et poétique avec pour seule notice, la feuille de route de l’existence…

La presse en parle/// Le malicieux tandem touche à tout, désosse, explore, construit et déconstruit le concept du couple Le Télégramme

Tout public, à partir de 15 ans

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

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L’événement Théâtre Cirque Pling-Klang Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44