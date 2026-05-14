Théâtre création et Le dragon Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Saint-Astier

Théâtre création et Le dragon

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

À 17h création de l’ADHP sur le thème des secrets avec la danseuse Marie Mans Gouissem.

À 20h30 théâtre adultes confirmés avec Le dragon d’Evgueni Schwartz.

17h et 20h30, Centre culturel.

8€/pers, gratuit 12 ans.

Atelier Rouge Théatre 06 38 25 09 88

À 17h création de l’ADHP sur le thème des secrets avec la danseuse Marie Mans Gouissem.

À 20h30 théâtre adultes confirmés avec Le dragon d’Evgueni Schwartz.

17h et 20h30, Centre culturel.

8€/pers, gratuit 12 ans.

Atelier Rouge Théatre 06 38 25 09 88 .

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 25 09 88

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English :

5pm: ADHP creation on the theme of secrets, with dancer Marie Mans Gouissem.

8:30 p.m.: Confirmed adult theater with Le dragon by Evgueni Schwartz.

5pm and 8:30pm, Centre culturel.

8/person, free for children under 12.

Atelier Rouge Théatre 06 38 25 09 88

L’événement Théâtre création et Le dragon Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord