Théâtre création et Le dragon Rue Amiral Courbet Saint-Astier
Théâtre création et Le dragon Rue Amiral Courbet Saint-Astier samedi 27 juin 2026.
Saint-Astier
Théâtre création et Le dragon
Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
À 17h création de l’ADHP sur le thème des secrets avec la danseuse Marie Mans Gouissem.
À 20h30 théâtre adultes confirmés avec Le dragon d’Evgueni Schwartz.
17h et 20h30, Centre culturel.
8€/pers, gratuit 12 ans.
Atelier Rouge Théatre 06 38 25 09 88
À 17h création de l’ADHP sur le thème des secrets avec la danseuse Marie Mans Gouissem.
À 20h30 théâtre adultes confirmés avec Le dragon d’Evgueni Schwartz.
17h et 20h30, Centre culturel.
8€/pers, gratuit 12 ans.
Atelier Rouge Théatre 06 38 25 09 88 .
Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 25 09 88
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English :
5pm: ADHP creation on the theme of secrets, with dancer Marie Mans Gouissem.
8:30 p.m.: Confirmed adult theater with Le dragon by Evgueni Schwartz.
5pm and 8:30pm, Centre culturel.
8/person, free for children under 12.
Atelier Rouge Théatre 06 38 25 09 88
L’événement Théâtre création et Le dragon Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord
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