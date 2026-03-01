Théâtre dansé Édouard Pignon La quête de la réalité, portrait en zigzag

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Un projet Aux Arts Lycéens et Apprentis (AALA) porté par Nadia Debeuré, professeur de français, avec ses élèves du lycée Balzac d’Alembert d’Issoudun.

Pour la deuxième année consécutive, le lycée Balzac d’Alembert d’Issoudun collabore avec le Musée de l’Hospice Saint-Roch dans le cadre du dispositif Aux Arts Lycéens et Apprentis , avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire. Ce partenariat donne naissance à une création originale intitulée Édouard Pignon la quête de la réalité, portrait en zigzag. Ce projet réunit 28 élèves de seconde, sous la direction de leur professeure de français Nadia Debeuré, accompagnée du comédien Thomas Perriau Bébon, artiste chercheur associé à Équinoxe, scène nationale de Châteauroux, et de la danseuse et chorégraphe Louise Cazy du collectif Mondo. Ensemble, ils proposent un travail théâtral et chorégraphique en résonance avec l’exposition consacrée à Édouard Pignon. .

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An Aux Arts Lycéens et Apprentis (AALA) project run by French teacher Nadia Debeuré and her students at Issoudun?s Lycée Balzac d?Alembert.

L’événement Théâtre dansé Édouard Pignon La quête de la réalité, portrait en zigzag Issoudun a été mis à jour le 2026-03-04 par BERRY