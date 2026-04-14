, Théâtre de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières
, Théâtre de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières vendredi 6 novembre 2026.
Vendredi 6 novembre, 18h30 Théâtre de Charleville-Mézières Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T18:30:00+01:00 – 2026-11-06T19:10:00+01:00
Fin : 2026-11-06T18:30:00+01:00 – 2026-11-06T19:10:00+01:00
Théâtre de Charleville-Mézières Place du Theatre 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Lille-Centre Ardennes Grand Est 0324324450 https://tcm.charleville-mezieres.fr/ https://www.facebook.com/TCMdeCharleville;https://www.instagram.com/tcm_charleville/ Situé au cœur de la ville, le théâtre de Charleville-Mézières développe un projet artistique placé sous le signe de l’ouverture, à la croisée des mondes, des territoires, des âges et des émotions.
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