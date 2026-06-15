Loches

Théâtre de l’ante Un Monsieur attendait…

5 Chemin de la Prairie de la Foire Loches Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:30:00

fin : 2026-07-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Dans le cadre de sa tournée estivale, le Théâtre de l’Ante revient en Sud Touraine et plantera son décor pour vous présenter sa nouvelle création un retour au spectacle de cabaret !

Dans le cadre de sa tournée estivale, le Théâtre de l’Ante revient en Sud Touraine et plantera son décor pour vous présenter sa nouvelle création un retour au spectacle de cabaret !

Parce que le cabaret est la forme spectaculaire des temps troublés, des époques charnières et des transitions. De la musique et des chansons, des textes de théâtre, un cabaret métaphore du monde, tout à la fois absurde et envoûtant, triste ou hilarant. Un cabaret où se mélangent le sentiment désabusé de la condition humaine et la volonté absolue de vivre, de jouer et de chanter. 8 .

5 Chemin de la Prairie de la Foire Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

This summer, the Théâtre de l’Ante returns to the public garden for its summer tour, performing Xavier de Montépin’s La Porteuse de Pain.

L’événement Théâtre de l’ante Un Monsieur attendait… Loches a été mis à jour le 2026-06-15 par ADT 37