Théâtre de l’art ou du cochon ! Place de la République Cadillac-sur-Garonne

Cadillac-sur-Garonne

Théâtre de l’art ou du cochon !

Place de la République Halle Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Comédie muséale et décalée par l’atelier expression des deux rives. .

Place de la République Halle Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 54 66 11 atelierexpressiondes2rives@gmail.com

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English : Théâtre de l’art ou du cochon !

L’événement Théâtre de l’art ou du cochon ! Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-22 par La Gironde du Sud