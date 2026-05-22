Théâtre de l’art ou du cochon ! Place de la République Cadillac-sur-Garonne
Théâtre de l’art ou du cochon ! Place de la République Cadillac-sur-Garonne mercredi 17 juin 2026.
Cadillac-sur-Garonne
Théâtre de l’art ou du cochon !
Place de la République Halle Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Comédie muséale et décalée par l’atelier expression des deux rives. .
Place de la République Halle Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 54 66 11 atelierexpressiondes2rives@gmail.com
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English : Théâtre de l’art ou du cochon !
L’événement Théâtre de l’art ou du cochon ! Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-22 par La Gironde du Sud
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