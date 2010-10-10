Théâtre de l’Èvre Bahloo, Concert de handpan Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Bahloo, Concert de handpan

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

L’univers musical de Bahloo, à la croisée des musiques du monde, du Jazz et du Neo-Classique, offre une approche sensible et immersive de cet instrument encore peu représenté.

Bahloo passe des techniques de frappes et des grands principes de l’harmonie à de multiples approches rythmiques.

Explorateur du son, son histoire commence il y a quelques temps. Motivé par la recherche d’un nouveau dynamisme autour du Handpan, il entreprit un grand voyage. Celui-ci le mena vers des contrées où les montagnes sont modelées par les mains de grands rythmiciens, où le son du vent s’harmonise aux chants des oiseaux, où la folie devient la norme…

Dans son style assumé, il passe de techniques de frappes spécifiques au Handpan et de l’application des grands principes de l’harmonie à de multiples approches rythmiques. Un univers atypique à découvrir.

Tout public 1h .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

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English :

Bahloo’s musical universe, at the crossroads of World Music, Jazz and Neo-Classical, offers a sensitive and immersive approach to this still little-represented instrument.

L’événement Théâtre de l’Èvre Bahloo, Concert de handpan Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges