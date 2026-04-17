Théâtre de l’Èvre Changement de braquet Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Changement de braquet

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 19:30:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

C’est l’histoire de Nathalie, prisonnière d’une vie dictée par les valeurs héritées de son père, un grand avocat.

Un jour, sa rencontre inattendue avec un cycliste bouleverse son quotidien.

Au départ, elle défend un projet de bétonisation d’une vallée naturelle au nom du profit mais son initiation au vélo et son immersion dans un club environnemental lui ouvrent les yeux sur la beauté du monde qu’elle contribue à détruire. Partagée entre sa carrière et ses convictions naissantes, qu’en sera-t-il pour elle sur la ligne d’arrivée ?

Une ode à la nature, à la liberté, et à la possibilité des bifurcations dans nos vies quel que soit notre point de départ.

Tout public Prix libre .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

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English :

This is the story of Nathalie, trapped in a life dictated by the values inherited from her father, a great lawyer.

L’événement Théâtre de l’Èvre Changement de braquet Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges