Théâtre de l’Èvre Tu m’as rendu courageux Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Tu m’as rendu courageux

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Rendez-vous pour une soirée spéciale mélant exposition, discussion et pièce de théâtre !

1943, Limoges. Léonard est ouvrier dans une menuiserie avec Benjamin, son jeune collègue de 17 ans. En pleine occupation, ils sont contactés par la Résistance. La lutte s’impose à eux ainsi qu’à Madeleine, l’épouse de Léonard. On a besoin d’eux..

En parallèle du spectacle, exposition en lien avec la thématique dans le jardin du théâtre. Visite libre et gratuite de 17h à 20h30. Discussion à l’issue du spectacle sur la guerre, la peur, le courage, la nécessité, la résistance.

Après un temps de résidence de création du dernier spectacle du Théâtre de la Faucille au Théâtre de l’Èvre en 2025, au hasard des conversations, une histoire pas banale vécue dans les Mauges lors de la seconde guerre mondiale nous a donné envie de débattre du sujet de la guerre, de la peur, du courage, de la nécessité, de la résistance à l’issue de la représentation de Tu m’as rendu courageux .

A partir des bribes de son histoire de famille, engagée pendant la Résistance à Limoges, Aymeric Chauzat écrit une histoire semi-fictive et ancrée dans son contexte historique. Il en fait une aventure épique et tragique, un hommage à la beauté des rapports humains et au sacrifice des gens du quotidien. C’est vivant, entier et ça nous plaît.

Tu m’as rendu courageux est une ode émouvante à toutes ces personnes de l’ombre, à tous ceux et celles qui n’ont pas pris le maquis, qui n’étaient pas parmi les premiers et premières à résister mais qui, un jour, sautent le pas, quoi qu’il en coûte.

Tout public 1h15 .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

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English :

Join us for a special evening of exhibitions, discussions and theater!

L’événement Théâtre de l’Èvre Tu m’as rendu courageux Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges