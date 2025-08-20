Informations pratiques

Plozévet

Théâtre de récit

39BIS Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Le 19 septembre 2010, sur une plage, deux manifestations se font face. En bas, les écologistes dénoncent les algues vertes. En haut, sur la dune, des agriculteurs contestent cette accusation. Entre les deux, une frontière invisible. Ils partagent le même décor, face à l’océan. On se voit, on se croise parfois, on se regarde, on se trompe de camp. Mais on ne se parle pas. Marées est un solo. Un acteur tente de rejouer cet événement, aujourd’hui, non pas pour le reconstituer fidèlement, mais pour comprendre ce qui, ce jour-là, n’a pas pu se dire. À partir d’archives, d’entretiens et de documents, il convoque dix-neuf voix. Parmi ces voix surgit celle du clown agricole. Il cherche la justesse. Ajuste, corrige. Il recommence. Il tente. Le spectacle ne cherche ni à trancher ni à réconcilier, mais à exposer une fracture. Marées est un spectacle sur la difficulté de faire société quand le dialogue est impossible.

Tout public, à partir de 10 ans

Durée 1h

Billetterie https://widget.weezevent.com/ticket/12982f40-af33-4b9c-8b53-8ccfacdd83b4?locale=fr-FR

organisé par le service culturel de la communauté de communes du Haut Pays Bigouden .

39BIS Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04

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English :

L’événement Théâtre de récit Plozévet a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Destination Pays Bigouden