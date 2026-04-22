Théâtre de Sin-le-Noble Le comte de Bouderbala Chapitre 4 Sin-le-Noble

Sin-le-Noble

Théâtre de Sin-le-Noble Le comte de Bouderbala Chapitre 4

Place Jean Jaurès Sin-le-Noble Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Le Comte de Bouderbala Chapitre 4

Jamais 3 sans 4…

15 ans de carrière et + de 2,5 millions de spectateurs en salle, le Comte de Bouderbala revient plus affûté que jamais avec un quatrième opus en abordant les grands thèmes qui divisent le monde avec un seul objectif rire ensemble.

Vendredi 11 décembre 2026 20h00

Théâtre Henri Martel

Place Jean Jaurès

59450 Sin le Noble Parking gratuit !

Billetterie en ligne Le Comte de BOUDERBALA

Billetterie au guichet du théâtre Henri Martel du mardi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h

Tarifs*:

Plein tarif 26€

Tarif réduit 22€

* Hors frais de commissions pour les réseaux hors mairie.

Contact billetterie 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

Le Comte de Bouderbala Chapitre 4

Jamais 3 sans 4…

15 ans de carrière et + de 2,5 millions de spectateurs en salle, le Comte de Bouderbala revient plus affûté que jamais avec un quatrième opus en abordant les grands thèmes qui divisent le monde avec un seul objectif rire ensemble.

Vendredi 11 décembre 2026 20h00

Théâtre Henri Martel

Place Jean Jaurès

59450 Sin le Noble Parking gratuit !

Billetterie en ligne Le Comte de BOUDERBALA

Billetterie au guichet du théâtre Henri Martel du mardi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h

Tarifs*:

Plein tarif 26€

Tarif réduit 22€

* Hors frais de commissions pour les réseaux hors mairie.

Contact billetterie 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr .

Place Jean Jaurès Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France +33 3 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

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English :

The Count of Bouderbala Chapter 4

3 without 4?

with a 15-year career and over 2.5 million cinema-goers, Le Comte de Bouderbala returns sharper than ever with a fourth opus, tackling the major issues that divide the world with a single aim: to laugh together.

Friday, December 11, 2026 8:00 pm

Théâtre Henri Martel

Place Jean Jaurès

59450 Sin le Noble Free parking!

Online ticketing Le Comte de BOUDERBALA

Tickets at the Théâtre Henri Martel box office Tuesday to Friday, 9am to 11am and 2pm to 4pm

Ticket prices*:

Full price: 26?

Reduced: 22?

* Excluding commission fees for networks outside the town hall.

Box office contact: 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

L’événement Théâtre de Sin-le-Noble Le comte de Bouderbala Chapitre 4 Sin-le-Noble a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Douaisis