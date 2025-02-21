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Trott’expérience Le vivier de Sin-le-Noble Sin-le-Noble

Trott’expérience Le vivier de Sin-le-Noble Sin-le-Noble samedi 1 août 2026.

Adresse : Parking du Vivier

Ville : 59450 Sin-le-Noble

Département : Nord

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Sin-le-Noble

Trott’expérience Le vivier de Sin-le-Noble

Parking du Vivier Sin-le-Noble Nord

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 11:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique !
Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique !   .

Parking du Vivier Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79  tourisme@douaisis-agglo.com

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English :

Treat yourself to an experience that combines discovery, nature, sport and fun on an electric scooter tour!

L’événement Trott’expérience Le vivier de Sin-le-Noble Sin-le-Noble a été mis à jour le 2025-02-21 par Office de tourisme du Douaisis

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