Trott’expérience Le vivier de Sin-le-Noble Sin-le-Noble
Trott’expérience Le vivier de Sin-le-Noble Sin-le-Noble samedi 1 août 2026.
Sin-le-Noble
Trott’expérience Le vivier de Sin-le-Noble
Parking du Vivier Sin-le-Noble Nord
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 11:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique !
Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique ! .
Parking du Vivier Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com
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English :
Treat yourself to an experience that combines discovery, nature, sport and fun on an electric scooter tour!
L’événement Trott’expérience Le vivier de Sin-le-Noble Sin-le-Noble a été mis à jour le 2025-02-21 par Office de tourisme du Douaisis
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