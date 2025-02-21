Sin-le-Noble

Trott’expérience Le vivier de Sin-le-Noble

Parking du Vivier Sin-le-Noble Nord

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 11:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique !

Offrez-vous une expérience qui allie découverte, nature, sport et amusement en participant à une visite à trottinette électrique ! .

Parking du Vivier Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com

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English :

Treat yourself to an experience that combines discovery, nature, sport and fun on an electric scooter tour!

L’événement Trott’expérience Le vivier de Sin-le-Noble Sin-le-Noble a été mis à jour le 2025-02-21 par Office de tourisme du Douaisis