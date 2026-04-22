Théâtre de Sin-le-Noble The Depeche Mode Experience Sin-le-Noble

Sin-le-Noble

Théâtre de Sin-le-Noble The Depeche Mode Experience

Place Jean Jaurès Sin-le-Noble Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

THE ULTIMATE LIVE CELEBRATION

Une immersion totale dans l’univers de DEPECHE MODE !

THE DEPECHE MODE EXPERIENCE recrée l’énergie brute et authentique des concerts de Depeche Mode, offrant un hommage parmi les plus fidèles d’Europe.

À chaque concert, le groupe emporte le public dans un show saisissant de réalisme, applaudi pour son authenticité et son intensité.

En 2017, Depeche Mode eux-mêmes ont mis THE DEPECHE MODE EXPERIENCE à l’honneur sur leur page Facebook officielle.

Sur scène, Rod Mak incarne un Dave Gahan troublant de réalisme, tant par sa présence vocale que scénique. THE DEPECHE MODE EXPERIENCE revisite toutes les époques du groupe avec une précision remarquable, créant un hommage unique et authentique à chaque prestation.

Billetterie au guichet du théâtre Henri Martel du mardi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h

Tarifs*

-Plein tarif 25€

– Tarif réduit 20€

* Hors frais de commissions pour les réseaux hors mairie.

Contact billetterie 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

Attention les places partent très vite !

*Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Le théâtre Henri Martel n’est pas entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, la municipalité met en place des dispositifs permettant l’accès à certains spectacles.

Il est fortement recommandé aux spectateurs en situation de handicap de contacter l’équipe du théâtre avant toute réservation afin d’évaluer les possibilités d’accueil et de garantir les meilleures conditions d’accès.

Pour toute information ou demande spécifique, merci de nous contacter au 03 27 95 70 55 ou par e-mail à billetterie@mairie-sinlenoble.fr

THE ULTIMATE LIVE CELEBRATION

Une immersion totale dans l’univers de DEPECHE MODE !

THE DEPECHE MODE EXPERIENCE recrée l’énergie brute et authentique des concerts de Depeche Mode, offrant un hommage parmi les plus fidèles d’Europe.

À chaque concert, le groupe emporte le public dans un show saisissant de réalisme, applaudi pour son authenticité et son intensité.

En 2017, Depeche Mode eux-mêmes ont mis THE DEPECHE MODE EXPERIENCE à l’honneur sur leur page Facebook officielle.

Sur scène, Rod Mak incarne un Dave Gahan troublant de réalisme, tant par sa présence vocale que scénique. THE DEPECHE MODE EXPERIENCE revisite toutes les époques du groupe avec une précision remarquable, créant un hommage unique et authentique à chaque prestation.

Billetterie au guichet du théâtre Henri Martel du mardi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h

Tarifs*

-Plein tarif 25€

– Tarif réduit 20€

* Hors frais de commissions pour les réseaux hors mairie.

Contact billetterie 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

Attention les places partent très vite !

*Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Le théâtre Henri Martel n’est pas entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, la municipalité met en place des dispositifs permettant l’accès à certains spectacles.

Il est fortement recommandé aux spectateurs en situation de handicap de contacter l’équipe du théâtre avant toute réservation afin d’évaluer les possibilités d’accueil et de garantir les meilleures conditions d’accès.

Pour toute information ou demande spécifique, merci de nous contacter au 03 27 95 70 55 ou par e-mail à billetterie@mairie-sinlenoble.fr .

Place Jean Jaurès Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France +33 3 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

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English :

THE ULTIMATE LIVE CELEBRATION

Total immersion in the world of DEPECHE MODE!

THE DEPECHE MODE EXPERIENCE recreates the raw, authentic energy of Depeche Mode concerts, offering one of the most faithful tributes in Europe.

At every concert, the band carries the audience away in a show that is grippingly realistic, applauded for its authenticity and intensity.

In 2017, Depeche Mode themselves featured THE DEPECHE MODE EXPERIENCE on their official Facebook page.

On stage, Rod Mak embodies a disturbingly realistic Dave Gahan, both vocally and on stage. THE DEPECHE MODE EXPERIENCE revisits every era of the band with remarkable precision, creating a unique and authentic tribute with every performance.

Tickets at the Théâtre Henri Martel box office Tuesday to Friday, 9 to 11 a.m. and 2 to 4 p.m

Prices*

-Full price: 25?

– Reduced: 20?

* Excluding commission fees for networks outside the town hall.

Ticketing contact: 03 27 95 70 55 billetterie@mairie-sinlenoble.fr

Please note: tickets are going fast!

*Accessibility for people with reduced mobility (PMR)

The Théâtre Henri Martel is not fully accessible to people with reduced mobility. However, the town council has put in place a number of measures to facilitate access to certain shows.

Disabled spectators are strongly advised to contact the theater team before booking, in order to assess the possibilities for access and guarantee the best possible conditions.

For further information or specific requests, please contact us on 03 27 95 70 55 or by e-mail at billetterie@mairie-sinlenoble.fr

L’événement Théâtre de Sin-le-Noble The Depeche Mode Experience Sin-le-Noble a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Douaisis